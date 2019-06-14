2019-06-14T08:26:58+03:00
Общество

Автомобиль врезался в дерево на трассе Барнаул-Бийск, погиб человек

Дарья САВЕНКО
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 14 июня около 5:20 на 227 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Первомайском районе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии один пассажир погиб на месте от полученных травм, другой был госпитализирован в больницу.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Не исключено, что водитель задремал за рулем и машина вылетела с дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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