Львица Ая из барнаульского зоопарка впервые родила

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-14T08:01:14+03:00

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Львица Ая из барнаульского зоопарка «Лесная сказка» впервые стала мамой. Радостное событие произошло в пятницу утром, 14 июня.

- Сегодня очень необычный день в зоопарке. Родились львенок, лосенок, олененок, и главное - родила львица Ая! У нас праздник, - сообщил на своей странице в Instagram директор зоопарка Сергей Писарев.

Уже известно, что на свет появилось трое львят, но пока даже думать, куда они отправятся после того, как подрастут – рано.

- Появление редких видов – это и есть главная функция зоопарка. В прошлом году было 48 детенышей. С уверенностью говорю, что в этом году будет не меньше. То, что наши животные размножаются – говорит, что им здесь комфортно, - также отмечает Писарев.

Пока что счастливый отец тройни лев Алтай наблюдает за своей семьей со стороны, но как говорят зоологи, в природе самцы принимают участие в воспитании детенышей, чего не скажешь про тигров. Они как раз предпочитают держаться в стороне. Видимо, в этот раз так и будет. Дело в том, что именно в этот момент вновь рожает тигрица Багира!

ИСТОЧНИК KP.RU