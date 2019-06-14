2019-06-14T07:25:56+03:00
Общество

Барнаульцам предлагают сдать одноразовые стаканчики за деньги

Анна СЕМИНА
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Экологическая акцияЭкологическая акцияФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Жителей Барнаула призывают принять участие в экологической акции: сдать одноразовые стаканчики за деньги.

Как сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы, акция «Экочас для Вас» состоится в воскресенье, 16 июня, с 12 до 14 часов на набережной Оби.

- Организаторами подготовлены увлекательные эковикторины, игры для всей семьи, мастер-классы, выставки. Все участники получат приятные подарки, - говорят в мэрии.

Помимо этого все гости набережной, купившие напиток, смогут вернуть использованный стаканчик обратно продавцу и получить за это десять рублей.

- Экологическая акция направлена на формирование культуры раздельного сбора мусора, защиты природы и заботы о городе, в котором живем, - отмечают организаторы, коими выступает отдел по развитию туризма администрации города Барнаула совместно с организацией «Мусора. Больше. Нет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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