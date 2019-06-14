Проезд в троллейбусах поднимется с 1 июля
С 1 июля в городе Рубцовске Алтайского края увеличится стоимость проезда в троллейбусах.
Соответствующее постановление издала администрация города. Согласно новой тарифной сетке на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа на троллейбусных маршрутах №№1,2 составит 20 рублей за одну поездку.
- Стоимость месячного проездного билета в городском электротранспорте для учащихся общеобразовательных учреждений составит 350 рублей, для студентов – 700 рублей, для граждан 900 рублей, для организаций 1200 рублей, - сообщает издание vrubcovske.ru.
Повышение стоимости проезда – это вынужденная мера, так как финансово-экономическая ситуация муниципального троллейбусного предприятия вызывает опасения.
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ИСТОЧНИК KP.RU