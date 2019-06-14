2019-06-14T06:12:49+03:00
Общество

Проезд в троллейбусах поднимется с 1 июля

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Проезд в троллейбусе Рубцовска поднимется до 20 рублейПроезд в троллейбусе Рубцовска поднимется до 20 рублейФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

С 1 июля в городе Рубцовске Алтайского края увеличится стоимость проезда в троллейбусах.

Соответствующее постановление издала администрация города. Согласно новой тарифной сетке на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа на троллейбусных маршрутах №№1,2 составит 20 рублей за одну поездку.

- Стоимость месячного проездного билета в городском электротранспорте для учащихся общеобразовательных учреждений составит 350 рублей, для студентов – 700 рублей, для граждан 900 рублей, для организаций 1200 рублей, - сообщает издание vrubcovske.ru.

Повышение стоимости проезда – это вынужденная мера, так как финансово-экономическая ситуация муниципального троллейбусного предприятия вызывает опасения.

Читайте также:

Систему горячего водоснабжения модернизируют в Рубцовске

Жители Рубцовска жалуются на то, что температура горячей воды в их квартирах не превышает 40 градусов. Это ниже предусмотренных СанПиНом показателей (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Энергетики составили антирейтинг управляющих организаций Барнаула
Львица Ая из барнаульского зоопарка впервые родила
Алтайская радиоветлаборатория определяет содержание жиров в кормах
Барнаульцам предлагают сдать одноразовые стаканчики за деньги
Парень убил отца из-за упреков об отсутствии работы
Евгений Дятлов и Алена Свиридова приедут на Алтай
Скрипача ограбили на улице в Барнауле
В Барнауле приступили ко второму этапу строительства дороги на Солнечной Поляне
Алтайское УФАС раскрыло картельный сговор на 137 миллионов рублей
На Алтае мужчина насмерть забил металлическим чайником возлюбленную
Жительница Рубцовска ворвалась в чужую квартиру и выгнала хозяйку, угрожая ножом
Алтайские власти проверяют состояние объектов, благоустроенных в прошлом году
Барнаульца признали лучшим игроком питерского «Зенита»
14 июня в Алтайском государственном университете пройдут выборы ректора
Уголовное дело возбудили после падения девочки с лошади в Барнауле
Кредитный портфель ВТБ в Алтайском крае превысил 53 млрд рублей
К условному сроку приговорили мужчину, ограбившего бабушку в аптеке
Литературный фестиваль Роберта Рождественского посетят Евгений Дятлов и Алена Свиридова
Систему горячего водоснабжения модернизируют в Рубцовске
На Алтай-Коксе завершилась спартакиада
Осталась без денег и торта: мошенница обманула жительницу Барнаула