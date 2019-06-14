2019-06-14T05:51:38+03:00
Происшествия

Парень убил отца из-за упреков об отсутствии работы

Анна СЕМИНА
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В Рубцовске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве отца.

Следствие установило, что в феврале этого года, когда все произошло, молодой человек отбывал условно-досрочное наказание за совершение имущественных преступлений.

- В один из дней он поссорился со своим 50-летним отцом. Поводом послужили упреки мужчины об отсутствии у сына работы о его нахождении на иждивении, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Обидевшись на родителя, сын схватил топор и несколько раз ударил им отца по голове, а когда заметил, что тот еще жив, взял нож и добил его ударами в шею. Когда потерпевший скончался, обвиняемый собрал в доме всю бытовую технику и электротовары на общую сумму 40 тысяч рублей и часть сдал в ломбард.

В отношении него завели уголовное дело по двум статьям – «Убийство» и «Кража». Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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