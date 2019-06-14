2019-06-14T04:51:34+03:00
Общество

Скрипача ограбили на улице в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле ограбили уличного музыканта. 18-летний скрипач играл у центрального универмага, когда мимо проходил 39-летний житель. Все произошло в День России, 12 июня.

Как пишет инстаграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», мужчина, «увидев ломящийся от мелочевки футляр от скрипки, нагло его схватил и убежал за угол». Музыкант обратился в полицию, а спустя два часа грабитель по ориентировке был задержан нарядом патрульно-постовой службы. Теперь ему грозит ответственность по статье 161 УК РФ (Грабеж).

На момент задержания в футляре музыкального инструмента находилось 750 рублей. Деньги и имущество вернули пострадавшему парню. Примечательно, что грабитель может оказаться за решеткой в ближайшее время – у него имеется непогашенная судимость, а на свободу он вышел по УДО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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