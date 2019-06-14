2019-06-14T04:28:46+03:00
Общество

В Барнауле приступили ко второму этапу строительства дороги на Солнечной Поляне

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле продолжают строительство дороги на Солнечной Поляне на участке от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов. Сейчас рабочие преступили ко второму этапу.

Как сообщает официальный сайт региона, дорожные работы выполняет Барнаульское дорожно-строительное управление №4 при участии субподрядной организации «Алтайдорстрой» за счет федеральных средств в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Предполагается, новая дорога позволит перенаправить транзитный транспорт из микрорайона Солнечная Поляна, снизить транспортную загруженность улицы Попова и ряда других улиц, а также увеличить пропускную способность дорожной сети в районе строительства дороги.

- Сейчас расчищена полоса отвода от насаждений и кустарников, сняли растительный слой для дальнейшей рекультивации. Также выполнены земляные работы по основной проезжей части, идет подготовка к укладке ливневой канализации, - сообщают в пресс-центре администрации Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скрипача ограбили на улице в Барнауле
Алтайское УФАС раскрыло картельный сговор на 137 миллионов рублей
На Алтае мужчина насмерть забил металлическим чайником возлюбленную
Жительница Рубцовска ворвалась в чужую квартиру и выгнала хозяйку, угрожая ножом
Алтайские власти проверяют состояние объектов, благоустроенных в прошлом году
Барнаульца признали лучшим игроком питерского «Зенита»
14 июня в Алтайском государственном университете пройдут выборы ректора
Уголовное дело возбудили после падения девочки с лошади в Барнауле
Кредитный портфель ВТБ в Алтайском крае превысил 53 млрд рублей
К условному сроку приговорили мужчину, ограбившего бабушку в аптеке
Литературный фестиваль Роберта Рождественского посетят Евгений Дятлов и Алена Свиридова
Систему горячего водоснабжения модернизируют в Рубцовске
На Алтай-Коксе завершилась спартакиада
Осталась без денег и торта: мошенница обманула жительницу Барнаула