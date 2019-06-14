В Барнауле приступили ко второму этапу строительства дороги на Солнечной Поляне

СЕГОДНЯ 04:28 2019-06-14T04:28:46+03:00

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В Барнауле продолжают строительство дороги на Солнечной Поляне на участке от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов. Сейчас рабочие преступили ко второму этапу.

Как сообщает официальный сайт региона, дорожные работы выполняет Барнаульское дорожно-строительное управление №4 при участии субподрядной организации «Алтайдорстрой» за счет федеральных средств в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Предполагается, новая дорога позволит перенаправить транзитный транспорт из микрорайона Солнечная Поляна, снизить транспортную загруженность улицы Попова и ряда других улиц, а также увеличить пропускную способность дорожной сети в районе строительства дороги.

- Сейчас расчищена полоса отвода от насаждений и кустарников, сняли растительный слой для дальнейшей рекультивации. Также выполнены земляные работы по основной проезжей части, идет подготовка к укладке ливневой канализации, - сообщают в пресс-центре администрации Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU