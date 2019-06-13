Алтайское УФАС раскрыло картельный сговор на 137 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:06 2019-06-13T18:06:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайское УФАС завершило рассмотрение дела, согласно которому барнаульские компании «Строй-Мастер» и «СпецСтройМонтаж» нарушили закон о защите конкуренции. Управление раскрыло картельный сговор на 137 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба краевого управления, в течение трёх лет ООО «Строй-Мастер» и ООО СМУ «СпецСтройМонтаж» реализовывали в ходе шести аукционов антиконкурентное соглашение, заранее определяли и согласовывали между собой победителя торгов и наиболее выгодный для себя предел снижения начальной максимальной цены контракта. Уточняется, что компании использовали разные схемы антиконкуретного поведения.

В 2015 году компании заявили одинаковые ценовые предложения, выиграли торги и договорились о сотрудничестве в рамках поставки оборудования или выполнения субподрядных работ.

Год спустя они поменяли стратегию: одна из организаций предлагала низкую цену, заранее зная, что в ходе рассмотрения заявок откажется от конкурентной борьбы и обеспечит победу второй фирме.

В прошлом году компании вновь, являясь единственными участниками аукционов, подали одинаковые предложения со снижением цены контракта на 0,5%.

Оба ответчика свою вину не признали. Однако факт правонарушений был установлен, а участникам сговора выданы предписания о прекращении допущенного нарушения. Теперь компании обязаны ежеквартально предоставлять антимонопольщикам информацию об участии в государственных и муниципальных закупках и их результатах в течение 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU