На Алтае мужчина насмерть забил металлическим чайником возлюбленную

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-13T17:57:46+03:00

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Житель Калманского района насмерть забил свою сожительницу металлическим чайником. Новоалтайский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным следствия, в январе 2019 года в одном из сел Калманского района пьяный мужчина в ходе конфликта со своей 54-летней сожительницей множество раз ударил её руками и металлическим чайником по голове. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Уточняется, что ранее мужчина был судим за покушение за покушение на убийство.

В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU