На Алтае мужчина насмерть забил металлическим чайником возлюбленную
Житель Калманского района насмерть забил свою сожительницу металлическим чайником. Новоалтайский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По данным следствия, в январе 2019 года в одном из сел Калманского района пьяный мужчина в ходе конфликта со своей 54-летней сожительницей множество раз ударил её руками и металлическим чайником по голове. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Уточняется, что ранее мужчина был судим за покушение за покушение на убийство.
В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU