Жительница Рубцовска ворвалась в чужую квартиру и выгнала хозяйку, угрожая ножом

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-13T17:53:22+03:00

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Следователи в Рубцовске возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконном проникновении в жилище. Женщина признала свою вину, сообщается на сайте регионального управления СУ СК РФ.

По данным следствия, в апреле текущего года женщина гостила у своего сына, с которым употребляла спиртное. Ночью она вышла в подъезд многоквартирного дома, поднялась в чужую квартиру, затеяла ссору с хозяйкой квартиры и, угрожая кухонным ножом, выгнала её собственного жилья. Прибывшая полиция обнаружила женщину спящей в чужой квартире.

Женщина не смогла назвать причину своего поступка, но вину признала в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU