Жительница Рубцовска ворвалась в чужую квартиру и выгнала хозяйку, угрожая ножом
Следователи в Рубцовске возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконном проникновении в жилище. Женщина признала свою вину, сообщается на сайте регионального управления СУ СК РФ.
По данным следствия, в апреле текущего года женщина гостила у своего сына, с которым употребляла спиртное. Ночью она вышла в подъезд многоквартирного дома, поднялась в чужую квартиру, затеяла ссору с хозяйкой квартиры и, угрожая кухонным ножом, выгнала её собственного жилья. Прибывшая полиция обнаружила женщину спящей в чужой квартире.
Женщина не смогла назвать причину своего поступка, но вину признала в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU