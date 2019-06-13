Алтайские власти проверяют состояние объектов, благоустроенных в прошлом году

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-13T13:59:26+03:00

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Представители министерства строительства и ЖКХ Алтайского края проводят регулярные осмотры дворов и общественных территорий, которые были благоустроены в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Рабочая комиссия выявляет дефекты, возникшие в зимний период. На прошлой неделе были осмотрены объекты в Рубцовске, селах Угловское, Новоегорьевка, Волчиха, Михайловка, Ключи Ключевского района, ранее - в Камне-на-Оби и Павловске.

- Мы объехали 25 дворов и девять общественных территорий. В целом все благоустроенные пространства перезимовали хорошо. По ряду объектов выявлена некачественная укладка асфальтобетонной смеси, также есть незначительные замечания к бордюрным камням, тротуарной плитке и ступеням. Устранять их будут подрядчики в рамках гарантийных обязательств. Местные администрации уже работают в данном направлении, - отметила главный специалист отдела региональных программ Ксения Измайлова.

Напомним, в прошлом году в рамках проекта в 13 муниципалитетах Алтайского края благоустроили 235 дворов и 34 общественных территории. Общая стоимость работ составила 569 млн рублей.

В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в крае планируется обновить 301 объект.

ИСТОЧНИК KP.RU