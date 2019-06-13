Барнаульца признали лучшим игроком питерского «Зенита»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-13T13:58:47+03:00

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Воспитанник барнаульской школы футбола Александр Ерохин был признан одним из лучших игроков питерского «Зенита».

В этом сезоне «Зенит» смог завоевать золотые медали. Портал sportstavki.online составил рейтинги лучших игроков клуба и барнаульский полузащитник Александр Ерохин оказался в этом списке.

По мнению авторов рейтинга Ерохин стал ключевым игроком полузащиты питерского клуба.

- До травмы, по причине которой воспитанник алтайского футбола пропустил половину сезона, Александр успел забить ряд важных мячей, в том числе победный «Рубину», отгрузить два гола «Оренбургу» и поучаствовать в двух взятиях ворот «Локомотива», - пишет издание.

При этом Александр выходил на поле в основе 13 раз, но по числу забитых мячей занял четвертое место (шесть голов). Помимо этого на его счету три результативные передачи. С определенной долей вероятности можно заявить, что и в следующем сезоне Ерохин будет на высоте.

ИСТОЧНИК KP.RU