14 июня в Алтайском государственном университете пройдут выборы ректора

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-13T13:23:28+03:00

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В пятницу, 14 июня, в Алтайском государственном университете состоятся выборы ректора. На должность претендуют три кандидата.

В их числе врио руководителя Сергей Бочаров, проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких и завкафедрой зоологии и физиологии АлтГУ Александр Мацюра.

Однако изначально считалось, что борьба развернется между Сергеем Бочаровым и Алексеем Тишкиным, заведующим кафедрой археологии, этнографии и музеологии.

- Первого активно поддерживает бывший ректор, а ныне президент вуза Сергей Землюков. Второго – часть преподавателей, недовольных положением вещей в университете, - пишет «Политсибру».

При этом именно Тишкин, в отличие от остальных кандидатов открыто выступил против порядков, сложившихся в вузе. Он вскрыл многочисленные проблемы университета, о том, что там сложилась нездоровая атмосфера, которая давит на весь коллектив.

Однако его борьба за кресло ректора, по сути, закончилась, еще не начавшись. Его «сняли» с гонки еще до голосования.

- Алексей Алексеевич не прошел аттестацию в Минобрнауки РФ. Без объяснения причин, - добавляет источник.

Кто же в итоге станет ректором – будет известно уже скоро. Пока у всех кандидатов шансы примерно равны.

ИСТОЧНИК KP.RU