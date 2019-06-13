2019-06-13T11:50:57+03:00
Происшествия

К условному сроку приговорили мужчину, ограбившего бабушку в аптеке

Дарья САВЕНКО
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Житель Барнаула приговорен к условному сроку за то, что ограбил женщину.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина зашел в аптеку и увидел, что престарелая женщина держит в руках 1 тысяч рублей. Она хотела рассчитаться за лекарства, но не успела – мужчина резким движением выхватил купюру и убежал.

Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. У него осталось 700 рублей, остальные деньги он потратил на спиртное.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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