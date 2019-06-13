Литературный фестиваль Роберта Рождественского посетят Евгений Дятлов и Алена Свиридова

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-13T11:23:05+03:00

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Литературный фестиваль памяти алтайского поэта Роберта Рождественского стартует в Барнауле уже 19 июня. В этот день состоится концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова.

Его выступление состоится на сцене Государственной филармонии Алтайского края. А уже на следующий день, 20 июня, здесь же даст свой концерт Алена Свиридова.

Официальное открытие Рождественских чтений, по сложившейся традиции, состоится в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Перед гостями выступит лауреат губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского прошлого года Виктор Кирюшин. Он презентует свою книгу «Облака над садом».

- Помимо этого состоится презентация сборника стихов Роберта Ивановича и откроется выставка «От сердца. От руки». Там будут представлены стихи Рождественского и каллиграфия Ольги Алексеенко, - сообщают организаторы.

Кстати, те, кто не сможет попасть на сольные выступления Дятлова и Свиридовой могут посетить их совместный концерт в театре драмы. Программа получила название «Вдруг на бегу остановиться…». На сцену также поднимутся артисты вокального ансамбля Павла Шаромова (Новосибирская областная филармония) и музыканты симфонического оркестра алтайской филармонии.

А вот массовые гуляния и шумный праздник состоится 22 июня на малой родине Роберта Рождественского в селе Косиха, а также на Яру Любви.

- Встретят гостей с традиционно русским радушием: красавицы из ансамбля «Русичи», с задорной песней и обворожительными улыбками, угостят хлебом-солью и пригласят в библиотеку, носящую имя поэта. Сотрудники единственного в Сибири музея поэта не только расскажут о жизненном и творческом пути, но и помогут окунуться в эпоху оттепели, проведя вас по гостиной шестидесятников. Всех посетителей привлекут не только уникальные свидетельства того времени, но и возможность лично декламировать стихи поэта и даже… услышать голоса тех, кто вошёл в классику советской поэзии - Окуджаву, Ахмадулину, Евтушенко, Вознесенского, - говорят в администрации Косихинского района.

На Яру Любви гостей как всегда будут ждать ремесленники, вкусная кухня разных народов и выступление творческих коллективов. И, конечно же, выступят известные артисты – Евгений Дятлов и Алена Свиридова.

ИСТОЧНИК KP.RU