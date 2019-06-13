2019-06-13T10:59:28+03:00
Общество

В Рубцовске модернизируют систему горячего водоснабжения

Дарья САВЕНКО
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В АКЗС в рамках межведомственной группы изучили варианты модернизации системы горячего водоснабжения Рубцовска.

Как рассказали в пресс-службе АКЗС, жители Рубцовска жалуются на то, что температура горячей воды в их квартирах не превышает 40 градусов Цельсия. Это ниже предусмотренных СанПиНом показателей. По оценке участников встречи, этому есть несколько причин, но главные из них - отсутствие циркуляции в городской централизованной системе горячего водоснабжения и огромные теплопотери.

На встрече руководителей региональных министерств промышленности и строительства, депутатов АКЗС и Рубцовского городского Совета, главы Рубцовска и других экспертов было предложено построить индивидуальные тепловые пункты, где холодная вода будет подогреваться до нормативных показателей. На модернизацию потребуется около 1 млрд рублей.

- Альтернативный вариант - строительство коммуникаций, способных обеспечить постоянную циркуляцию воды, обойдется гораздо дороже. Он потребует перекладки 136 км междомовых сетей по всему городу и тотального переустройства внутридомовых систем горячего водоснабжения, - отмечают в пресс-службе.

Финансирование проекта министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев предложил осуществлять с использованием средств Фонда содействия развития ЖКХ. При этом максимальная сумма, которую Фонд может выделить на один объект, составляет 300 миллионов рублей.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов подчеркнул, что определение объемов работ и подготовка необходимой документации должны проходить в максимально интенсивном режиме, чтобы успеть получить субсидию Фонда уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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