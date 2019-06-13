На Алтае подростка подозревают в краже велосипедов
В Республике Алтай подросток попал в поле зрения правоохранительных органов. Его подозревают в краже, как минимум двух велосипедов.
С заявлением в полицию обратился житель Горно-Алтайска. Он рассказал, что оставил свой велосипед в подъезде дома и привязал его к перилам запорным устройством. Спустя некоторое время он не обнаружил его на прежнем месте.
- Сумма причиненного ущерба составила более десяти тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай.
На след подозреваемого вышли быстро. Им оказался подросток. Его доставили в отделение для разбирательства, и он во всем сознался.
- Он рассказал, что трос перерезал строительным инструментом, а велосипед отвез к себе домой, так как хотел его оставить себе, - добавляют в ведомстве.
Там-то его и обнаружили полицейские. Теперь парня подозревают в совершении еще одного аналогичного преступления.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU