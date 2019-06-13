2019-06-13T07:56:19+03:00
Происшествия

На Алтае подростка подозревают в краже велосипедов

Анна СЕМИНА
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В Республике Алтай подросток попал в поле зрения правоохранительных органов. Его подозревают в краже, как минимум двух велосипедов.

С заявлением в полицию обратился житель Горно-Алтайска. Он рассказал, что оставил свой велосипед в подъезде дома и привязал его к перилам запорным устройством. Спустя некоторое время он не обнаружил его на прежнем месте.

- Сумма причиненного ущерба составила более десяти тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай.

На след подозреваемого вышли быстро. Им оказался подросток. Его доставили в отделение для разбирательства, и он во всем сознался.

- Он рассказал, что трос перерезал строительным инструментом, а велосипед отвез к себе домой, так как хотел его оставить себе, - добавляют в ведомстве.

Там-то его и обнаружили полицейские. Теперь парня подозревают в совершении еще одного аналогичного преступления.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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