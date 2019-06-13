СЕГОДНЯ 06:28 2019-06-13T06:28:33+03:00

Два выпускника на Алтае получили высший балл по ЕГЭ Фото: Олег УКЛАДОВ

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В алтайском крае два выпускника получили максимальный балл по профильной математике. Напомним, по базовой и профильной математике проходил 29 июня.

Как сообщает пресс-службе министерства образования и науки Алтайского края, базовую математику сдавали более шести тыс. человек. Успешно справились с выполнением заданий 94% выпускников. Средняя отметка по предмету в крае – 4.

Профильную математику сдавало примерно столько же человек. Средний балл по предмету - 51,65. Это на 4,9 балла больше, чем в прошлом году.

Максимальное количество баллов получили сразу два выпускника: Михаил Зятьков из лицея №124 и Полина Киселева из гимназии №42 Барнаула.

Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для поступления в вуз, по профильной математике составляет 27 баллов. Пересдача экзамена назначена на 24 июня, а 1 июля состоится резервный день по всем предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU