2019-06-13T06:28:33+03:00
Общество

Два выпускника на Алтае получили высший балл по ЕГЭ

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Два выпускника на Алтае получили высший балл по ЕГЭДва выпускника на Алтае получили высший балл по ЕГЭФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В алтайском крае два выпускника получили максимальный балл по профильной математике. Напомним, по базовой и профильной математике проходил 29 июня.

Как сообщает пресс-службе министерства образования и науки Алтайского края, базовую математику сдавали более шести тыс. человек. Успешно справились с выполнением заданий 94% выпускников. Средняя отметка по предмету в крае – 4.

Профильную математику сдавало примерно столько же человек. Средний балл по предмету - 51,65. Это на 4,9 балла больше, чем в прошлом году.

Максимальное количество баллов получили сразу два выпускника: Михаил Зятьков из лицея №124 и Полина Киселева из гимназии №42 Барнаула.

Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для поступления в вуз, по профильной математике составляет 27 баллов. Пересдача экзамена назначена на 24 июня, а 1 июля состоится резервный день по всем предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на 13 июня 2019 года в Барнауле: +28 градусов, дождь и ветер
Железный аргумент: почему нам необходимы желесодержащие продукты
Пьяный бийчанин пытался дать взятку полицейскому
Последние ЕГЭ проходят 13 июня в Алтайском крае
Сегодня в АлтГТУ им. И.И. Ползунова стартует приёмная кампания
В Бийске женщина нецензурной бранью отругала мальчика за сломанный велосипед
2300 льготников смогут отдохнуть в алтайских санаториях в 2019 году
Фестиваль еды в Бийске может стать ежегодным мероприятием
Виктор Томенко и Ирина Роднина станцевали в Барнауле на набережной Оби
Барнаулец в одном из мессенджеров торговал несуществующими запчастями
В Барнауле перевернувшийся автомобиль заблокировал дорогу
Барнаулец может получить до двадцати лет лишения свободы за закладки наркотиков
Скандальный депутат из Бийска может лишиться полномочий