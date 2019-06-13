2019-06-13T06:16:12+03:00
Общество

Погода на 13 июня 2019 года в Барнауле: +28 градусов, дождь и ветер

Дарья САВЕНКО
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Во второй половине дня в Барнауле ожидается кратковременный дождь.Во второй половине дня в Барнауле ожидается кратковременный дождь.Фото: Дарья САВЕНКО
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13 июня 2019 года в Барнауле ожидается солнечная погода с небольшим дождем.

Так, по данным синоптиков, воздух в краевой столице прогреется до +26…+28 градусов, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град, порывы ветра до 17 метров в секунду.

По Алтайскому краю столбик термометра поднимется до +25…+30 градусов, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра до 20 метров в секунду.

Отметим, что в Волчихинском районе сохраняется чрезвычайная пожароопасность – пятый класс горимости. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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