2019-06-13T06:06:12+03:00
Происшествия

Пьяный бийчанин пытался дать взятку полицейскому

В настоящий момент проводится проверка
Дарья САВЕНКО
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Житель Бийска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался дать взятку сотруднику полиции.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 44-летнего мужчину задержал дежурный наряд патрульно-постовой службы в парке. Его доставили в отдел полиции «Восточный» для составления административного материала по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – появление в общественных местах в состоянии опьянения.

С надеждой, что наказания удастся избежать, он предложил сотруднику ППС денежное вознаграждение. Полицейские объяснили, что дача взятки – это уголовное преступление, однако задержанный этого слышать не хотел и продолжал настаивать на своем.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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