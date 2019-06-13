Пьяный бийчанин пытался дать взятку полицейскому
Житель Бийска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался дать взятку сотруднику полиции.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 44-летнего мужчину задержал дежурный наряд патрульно-постовой службы в парке. Его доставили в отдел полиции «Восточный» для составления административного материала по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – появление в общественных местах в состоянии опьянения.
С надеждой, что наказания удастся избежать, он предложил сотруднику ППС денежное вознаграждение. Полицейские объяснили, что дача взятки – это уголовное преступление, однако задержанный этого слышать не хотел и продолжал настаивать на своем.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU