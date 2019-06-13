Последние ЕГЭ проходят 13 июня в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 05:50 2019-06-13T05:50:29+03:00

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В четверг, 13 июня, в Алтайском крае, как и по всей России, проходят ЕГЭ по биологии, информатике и информационно-коммуникативным технологиям (ИКТ). Это последние экзамены основного периода.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства образования и науки, биологию для сдачи выбрали порядка 2,3 тысяч человек, информатику и ИКТ – более 1 тысячи. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для поступления в вуз, по биологии составляет 36 баллов, по информатике и ИКТ - 40. Узнать свои результаты выпускники смогут на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Алтайском крае не позднее 27 июня.

Отметим, что с 17 июня по 1 июля пройдут резервные дни сдачи ЕГЭ.

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ИСТОЧНИК KP.RU