В Бийске женщина нецензурной бранью отругала мальчика за сломанный велосипед

СЕГОДНЯ 04:55 2019-06-13T04:55:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бийске женщина заставляла ребенка заплатить за сломанный велосипед. Ругань сопровождалась нецензурной бранью, пишет «Инцидент Барнаул».

Очевидцы, заснявшие происшествие на видео, отметили, что мальчик покатался на велосипеде сына женщины, но сломал транспортное средство. Разъяренная мать пошла разбираться с неугодным водителем и, не выбирая выражений, осыпала ребенка претензиями и потребовала вернуть деньги за поломку велика.

Чем закончилась история - неизвестно.

Читайте также:

На Алтае восьмиклассник покончил с собой из-за унижений в школе

В одном из сел Республики Алтай 14-летний школьник покончил с собой. Все произошло еще в середине сентября, но известно об этом стало только сейчас – семья подростка обратилась в СМИ. По их мнению, местные власти пытаются замять дело (подробнее)

«Этот дебил не понял»: Директор кузбасской школы накричала на учеников

Директор кузбасской школы назвала дебилом одного из своих учеников за то, что он съехал с горки. Отец ребенка снял на видео ругающегося педагога и выложил в социальную сеть (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU