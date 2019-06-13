2019-06-13T04:55:40+03:00
Происшествия

В Бийске женщина нецензурной бранью отругала мальчика за сломанный велосипед

Инцидент попал на видео
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Инцидент БарнаулИнцидент БарнаулФото: скриншот видео
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В Бийске женщина заставляла ребенка заплатить за сломанный велосипед. Ругань сопровождалась нецензурной бранью, пишет «Инцидент Барнаул».

Очевидцы, заснявшие происшествие на видео, отметили, что мальчик покатался на велосипеде сына женщины, но сломал транспортное средство. Разъяренная мать пошла разбираться с неугодным водителем и, не выбирая выражений, осыпала ребенка претензиями и потребовала вернуть деньги за поломку велика.

Чем закончилась история - неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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