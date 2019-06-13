2019-06-13T04:39:20+03:00
Общество

2300 льготников смогут отдохнуть в алтайских санаториях в 2019 году

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайском крае 2300 льготников смогут отдохнуть в санаториях в текущем году. На эти цели Алтайскому региональному отделению Фонда социального страхования из федерального бюджета выделено 62,5 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства края.

С начала 2019 года реготделение уже закупило 826 путевок на сумму более 20 млн рублей. Льготники с заболеваниями кровообращения и костно-мышечной системы отдохнут в санаториях «Гренада», «Станкостроитель», «Сосновый бор», «Лазурный» и «Обские плесы». В скором времени путевки получат инвалиды с другими заболеваниями, в том числе с ДЦП.

Кстати, реготделение ФСС полагает, что количество льготников, получивших санаторно-курортное лечение в этом году, может быть увеличено.

«Объем выделенных региону средств может быть пересмотрен с учетом изменения численности граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, по состоянию на 1 июля и 1 октября», - сообщила управляющяя Алтайским отделением Татьяна Петрова.

Путевки получат не только льготники и сотрудники алтайских предприятий, деятельность которых связана с вредными и опасными условиями труда, но и работники предпенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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