СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-12T15:18:59+03:00

Фестиваль еды в Бийске может стать ежегодным мероприятием Фото: газеты «Бийский рабочий»

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В Бийске состоялся первый городской фестиваль еды. Мероприятие проходило на Петровском бульваре.

Как пишет «Бийский рабочий», в течение всего дня жителей наукограда развлекали артисты. Параллельно проходил розыгрыш 100 килограммов мясных изделий.

Особым интересом пользовались кулинарные мастер-классы. Дети с удовольствием расписывали пряники. Нашлось много желающих освоить гончарное искусство.

На площади продавали сахарную вату, шашлык, овощи на гриле и даже мраморные стейки. Также бийчане могли попробовать блюда и напитки местных баров и трактиров.

В социальных сетях бийчане по-разному писали о прошедшем мероприятии. Кто-то жаловался, что остался голодным, другие, напротив, радовались тому, что в городе появился еще один интересный праздник.

Организаторы отмечают, что уже появились планы проводить подобное мероприятие в Бийске каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU