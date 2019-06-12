В Барнауле перевернувшийся автомобиль заблокировал дорогу

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-12T13:17:09+03:00

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Перевернувший автомобиль «УАЗ» полностью перегородил дорогу в барнаульском садоводстве «Трансмашовец». Авария произошла сегодня днем, 12 июня.

Как пишут в сообществе «Barnaul 22», водитель был настолько пьян, что не мог отличить автомобильную дорогу от железнодорожного полотна.

— Там не дорога, а как стиральная доска. А то что водитель в ноль, это нормально, там всегда так, и все живы, — написал в комментариях к сообщения об инциденте Павел Захаров.

На снимках, сделанных с места аварии, видно, что автомобиль «УАЗ», лежит на боку посреди дороги. Официальных сведений о возможных пострадавших пока не поступало. Также неизвестно, какими силами убрали перевернувшийся автомобиль с дороги.

В этом же сообществе сегодня выложили видео, на котором видно, как лихач едет по встречной полосе по шоссе «Ленточный бор», угрожая другим автомобилям лобовым столкновением.

ИСТОЧНИК KP.RU