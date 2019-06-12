Барнаулец может получить до двадцати лет лишения свободы за закладки наркотиков

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-12T11:31:29+03:00

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Несовершеннолетний житель Барнаула может получить длительный срок лишения свободы за то, что он занимался закладкой наркотиков.

Как рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Евгения Плеханова, учащийся «Алтайской академии гостеприимства» договорился с неустановленными следствием лицами о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

Получая от сообщников информацию о месте нахождения оптовых закладок-тайников, он забирал их и размещал в виде мелких закладок на территории Барнаула.

Установлено, что только в феврале текущего года обвиняемый за один день разложил более 20 тайников-закладок с синтетическим наркотическим средством на территории садоводства «Дизель» в Ленинском районе Барнаула. Именно там он был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли у него часть оставшейся партии наркотиков.

В общей сложности за два месяца до задержания молодой человек успел заработать незаконным способом 400 тысяч рублей.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU