Скандальный депутат из Бийска может лишиться полномочий
Один из самых скандально известных депутатов Бийской городской думы Евгений Корчагин может лишиться мандата уже в ближайшее время.
Как пишет «Бийский рабочий», поводом для лишения бийского депутат полномочий является тот факт, что он не предоставил сведения о доходах и имуществе.
По данным издания коммунист Евгений Корчагин — единственный депутат из тех, кто пока остался в составе думы, несмотря на то, что не предоставил декларацию о доходах.
Возможно, опасаясь за последствия, депутат заметно снизил активность своей оппозиционной деятельности. Также в последнее время он говорил о том, что ему поступают угрозы.
Вопрос о сложении депутатских полномочий Евгения Корчагина будет рассмотрен на заседании Бийской городской думы 17 июня.
Довыборы в думу наукограда вероятнее всего будут назначены на 8 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU