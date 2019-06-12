Скандальный депутат из Бийска может лишиться полномочий

СЕГОДНЯ 07:19 2019-06-12T07:19:33+03:00

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Один из самых скандально известных депутатов Бийской городской думы Евгений Корчагин может лишиться мандата уже в ближайшее время.

Как пишет «Бийский рабочий», поводом для лишения бийского депутат полномочий является тот факт, что он не предоставил сведения о доходах и имуществе.

По данным издания коммунист Евгений Корчагин — единственный депутат из тех, кто пока остался в составе думы, несмотря на то, что не предоставил декларацию о доходах.

Возможно, опасаясь за последствия, депутат заметно снизил активность своей оппозиционной деятельности. Также в последнее время он говорил о том, что ему поступают угрозы.

Вопрос о сложении депутатских полномочий Евгения Корчагина будет рассмотрен на заседании Бийской городской думы 17 июня.

Довыборы в думу наукограда вероятнее всего будут назначены на 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU