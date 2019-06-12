Двоих мужчин обвиняют в организации незаконной миграции через Барнаул

СЕГОДНЯ 05:43 2019-06-12T05:43:48+03:00

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Двоих уроженцев Азербайджана обвиняют в незаконной миграции на территории Барнаула. Один из них проживает в столице Алтайского края, второй — в Московской области.

Как сообщили на сайте региональной прокуратуры, один из обвиняемых находил в Барнауле иностранных граждан, которым требовалось оформление документов для создания видимости законного пребывания на территории России. После этого он получал от иностранцев деньги и паспорта и отправлял данные паспортов второму соучастнику в Московскую область, также он делился с ним деньгами.

Обвиняемый из Подмосковья занимался тем, что ставил в паспорта иностранных граждан поддельные даты-штампы российского контрольно-пропускного пункта «Шереметьево» о пересечении государственной границы РФ.

Преступная деятельность вышеуказанных лиц пресечена сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU