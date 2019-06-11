2019-06-11T18:21:59+03:00
Происшествия

Две фуры в гармошку смяли легковушку

Анна СЕМИНА
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Машину зажали две фуры (фото: со страницы vk.com/barneos22)Машину зажали две фуры (фото: со страницы vk.com/barneos22)Фото: Анна СЕМИНА
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Во вторник, 11 июня, на трассе в Алтайском крае произошло серьезное ДТП в результате которого две фуры буквально смяли легковушку в гармошку.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Чуйском тракте, недалеко от комплекса «Облепиха» под Барнаулом. Как рассказали очевидцы, Nissan Juke оказался между двумя фурами, и, предположительно, не выдержал безопасную дистанцию. Из-за этого и произошла авария.

- По ходу фуры опять шли паровозом, такой эшелон обогнать тяжко, вышел на обгон и не успел - полез между фурами. Вот и вся картина. Фуры любят паровозиком кататься, о других не думают, - написал один из подписчиков сообщества Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

По неподтвержденной информации, за рулем автомобиля Nissan находилась девушка. О ее состоянии ничего неизвестно.

Что касается автомобиля, то он, судя по всему, восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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