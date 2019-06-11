2019-06-11T15:09:57+03:00
Спорт

Фигуристка Ирина Роднина с рабочим визитом прилетела в Барнаул

Анна СЕМИНА
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Ирина Роднина на встрече с юными спортсменамиИрина Роднина на встрече с юными спортсменамиФото: Анна СЕМИНА
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Советская фигуристка Ирина Роднина во вторник, 11 июня, приехала в Барнаул с рабочим визитом.

Ее главная цель пребывания в Алтайском крае – подписание соглашения о сотрудничестве. По факту – это трехстороннее партнерство: с одной стороны Роднина - президент Всероссийской федерации школьного спорта, с другой – правительство региона, а с третьей – министерство спорта. Все вместе они будут продвигать в массы проект под названием «Школьный спорт», пишет «АиФ-Алтай».

- В программу, которую мы ведем, входят такие проекты как дворовый тренер, спорт на территории школы, реконструкция спортивных залов в сельских школах. А с этого года у нас возобновилась программа строительства быстровозводимых спортивных объектов. А еще, совсем недавно мы запустили программу «Дворовый футбол» - это футбол в формате 6х6, - говорит Ирина Роднина. - Наша задача – сделать так, чтобы по месту жительства или по месту учебы дети могли заниматься спортом. У нас нет задачи отобрать сильнейших. Наша задача – чтобы каждый мог заниматься тем, что ему нравится и в тех условиях, в которых он находится. Мы же должны все это организовать.

Спортсменка призналась, что она уже не раз была в Барнауле и видит как он развивается в плане спорта. Даже на примере школы Алексея Смертина это видно: футбол в ней процветает, да и парк спорта преображается с каждым годом.

- Я верю в Алтай и знаю, что в Барнауле все сделают хорошо, - сказала Ирина Роднина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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