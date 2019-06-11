Пострадавшие в ДТП устроили самосуд над пьяным виновником

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-11T14:52:46+03:00

ДТП в Бийске (фото: со страницы "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска") Фото: Анна СЕМИНА

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В Бийске в результате аварии пострадали, по меньшей мере, два человека. Те, кому досталось меньше всего, устроили виновнику самосуд.

По данным МУ МВД России «Бийское» авария произошла в понедельник, 10 июня проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое вчера, 10 июня, произошло на съезде с коммунального моста, рядом с музеем.

- Водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по коммунальному мосту в сторону центра, совершил столкновение с автомобилем Toyota Funcargo, - пишет «Бийский рабочий», со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После первого столкновения иномарку занесло и она врезалась в автомобиль Toyota Camry, которая стояла на перекрестке улицы Советской и переулка Коммунарский. Как рассказывают свидетели, в результате аварии из-за сильнейшего стресса и удара у пассажирки Toyota Funcargo отнялись ноги. Также травмы получил 12-летний ребенок. Пока им оказывали первую помощь, виновник ДТП спокойно вышел из машины и прикурил. В этот момент на него с кулаками набросился водитель Toyota Camry и другие.

Как позже показало освидетельствование, предполагаемый виновник действительно был пьян. Сейчас идет проверка по факту ДТП, назначена автотехническая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU