Партию козьего пуха задержали на границе в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-11T14:32:24+03:00

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Сотрудники пограничной службы и управления Россельхознадзора не пустили на территорию Алтайского края партию козьего пуха из Казахстана.

Это было сделано для предотвращения заноса и распространения вируса Африканской чумы свиней, ящура и других особо опасных заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных. Так 6 июня на пограничном пункте была пресечена попытка завести на территорию региона 20 тонн козьего пуха. Сырье везли из соседней Республики Казахстан.

- Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие эпизоотическое благополучие территории и безопасность товара в ветеринарно-санитарном отношении, у перевозчика товара отсутствовали, - сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Таким образом, партию пуха не пустили в Россию. Товар вернули в место отправления.

ИСТОЧНИК KP.RU