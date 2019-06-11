2019-06-11T14:32:24+03:00
Происшествия

Партию козьего пуха задержали на границе в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники пограничной службы и управления Россельхознадзора не пустили на территорию Алтайского края партию козьего пуха из Казахстана.

Это было сделано для предотвращения заноса и распространения вируса Африканской чумы свиней, ящура и других особо опасных заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных. Так 6 июня на пограничном пункте была пресечена попытка завести на территорию региона 20 тонн козьего пуха. Сырье везли из соседней Республики Казахстан.

- Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие эпизоотическое благополучие территории и безопасность товара в ветеринарно-санитарном отношении, у перевозчика товара отсутствовали, - сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Таким образом, партию пуха не пустили в Россию. Товар вернули в место отправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фигуристка Ирина Роднина с рабочим визитом прилетела в Барнаул
Пострадавшие в ДТП устроили самосуд над пьяным виновником
В Барнауле состоится выставка раритетных мотоциклов
Ученики профильного класса Алтай-Кокса знакомятся с производством
ВТБ начал прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД
Путевки в Сочи и машины: компания «Нотрек» поздравила своих сотрудников
Умер бывший глава барнаульского горисполкома Анатолий Мельников
Алтайские браконьеры причинили ущерб природе больше, чем на 1 млн рублей
В Барнауле бывший инспектор ГИБДД за взятку в 30 тысяч рублей пообещал права
Погода на 12 июня 2019 года в Барнауле: +28 градусов
Свыше 1 кг наркотиков нашли у гостившего в Барнауле жителя Томска
Стало известно, когда дадут горячую воду в барнаульском квартале «Лазурный»
В Барнауле семьи с детьми вынуждены занимать очереди к врачам с ночи
В Барнауле за 7,8 млн рублей ремонтируют улицу Аносова
Стали известные результаты ЕГЭ по литературе и географии
На этой неделе открываются прямые рейсы из Барнаула в Крым
Современные 3D-кинозалы откроют в двух районах Алтайского края