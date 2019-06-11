2019-06-11T13:05:24+03:00
Общество

Ученики профильного класса Алтай-Кокса знакомятся с производствомс

Анна СЕМИНА
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Профильный класс на производствеПрофильный класс на производствеФото: из архива компании
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Школьники профильного класса Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) проходят учебную практику на заводе.

На экскурсиях старшеклассники знакомятся с технологией производства кокса. В химических лабораториях им демонстрируют различные методы исследований качества коксохимической продукции. Это помогает ребятам глубже понять профильный предмет химию, определиться с выбором будущей профессии, получить практические навыки в условиях реального производства.

Профильный класс на производстве Фото: из архива компании

Профильный класс на производствеФото: из архива компании

Профильный класс Алтай-Кокса в заринской школе №15 открыли в сентябре 2018 года. Для старшеклассников проводят дополнительные занятия и факультативы по химии и биологии, направляют на подготовительные курсы в ведущие вузы Сибирского региона. Выпускники профильного класса будут иметь преимущества при поступлении в технические вузы, а в дальнейшем – при трудоустройстве на предприятие. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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