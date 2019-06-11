Путевки в Сочи и машины: компания «Нотрек» поздравила своих сотрудников

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-11T11:27:57+03:00

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Накануне свой профессиональный праздник – День работника химической промышленности – отметил крупнейший производитель шин компания «Нортек».

Руководство предприятия подготовило заводчанам концертную программу, а также памятные и ценные подарки. «Своим коллективом мы гордимся, и ежегодно в честь профессионального праздника предприятие поощряет лучших работников, вручает денежные премии и ценные подарки, в том числе и путевки в Сочи. И впервые в этом году для тех, кто длительное время трудится на производстве и показал высокие результаты, завод приготовил дорогой подарок – 3 автомобиля» - рассказал главный инженер компании Игорь Канаков.

Поздравить сотрудников пришли представители администрации края, города Барнаула и Ленинского района, вручили Почетные грамоты, Благодарственные письма и награды отличившимся работникам. Были названы победители конкурса «Лучший по профессии»: лучшая производственная и ремонтная бригады, лучший производственный рабочий основного, а также вспомогательного производства, лучший работник производства, лучший производственный мастер и лучший технолог предприятия.

Все они получили ценные подарки от руководства. Но интригой мероприятия стало вручение автомобилей. Обладателями новеньких авто стали вулканизаторщик Артем Кагитин, сборщик покрышек Николай Яшин и электромонтер Алексей Шестак. Именно их вклад в производство оказался самым выдающимся. Как признались награжденные, они до последнего не могли поверить, что именно они уедут с праздника на новеньких автомобилях от компании.

Александр Баяндин, директор по производству: «В наш профессиональный праздник хотел бы поблагодарить вас за повседневный кропотливый труд, за то, что вы отдаете нашей компании. Наша профессия прекрасная и важная, и я надеюсь, что вы гордитесь ею так же, как я. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, и достижения всех целей, которые перед нами поставлены, вместе нашей профессиональной командой. С праздником!»

ИСТОЧНИК KP.RU