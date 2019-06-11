2019-06-11T10:27:57+03:00
Общество

Алтайские браконьеры причинили ущерб природе больше, чем на 1 млн рублей

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Алтайском крае в ходе операции «Нерест» изъяли около 1000 незаконно добытой рыбы, несколько сотен метров сетей и 20 лодок. Браконьеры причинили ущерб природе больше, чем на 1 миллион рублей.

В ходе проверки на реке Лебедь в Турочакском районе задержали двух жителей Республики Алтай. Они выловили 365 рыб с помощью моторной лодки и запрещённых орудий лова. А в Каменском районе поймали двух жителей региона, которые полностью перекрыли протоку Каменская Суева длинной сетью. Как сообщили в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России, всего к ответственности привлекли 29 нарушителей.

По выявленным нарушениям возбудили 14 уголовных дел, а еще на 14 браконьеров составили протокол об административном правонарушении.

К слову, максимальное наказание за незаконную ловлю – лишение свободы на 2 года, а штраф – от двух до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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