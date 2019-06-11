В Барнауле бывший инспектор ГИБДД за взятку в 30 тысяч рублей пообещал права

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-11T09:27:48+03:00

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Бывший инспектор Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю предстанет перед судом за мошенничество.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в марте прошлого года сотрудник ГИБДД за 30 тысяч пообещал жительнице Барнаула помочь со сдачей практического экзамена на право управления транспортным средством. Однако на самом деле, он договариваться ни с кем не планировал, и делиться деньгами тоже. После перечисления ему 30 тысяч рублей на банковский счет, он перестал выходить на связь с женщиной. Горожанке был причинен значительный материальный ущерб.

Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция - лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU