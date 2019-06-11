2019-06-11T09:02:11+03:00
Общество

Погода на 12 июня 2019 года в Барнауле: +28 градусов

Дарья САВЕНКО
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После 12 июня в Алтайском крае ожидаются дожди.После 12 июня в Алтайском крае ожидаются дожди.Фото: Дарья САВЕНКО
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12 июня 2019 года в Барнауле ожидается солнечная погода без осадков.

По данным синоптиков, в ночь на среду столбик термометра опустится до +12…+14 градусов, а днем поднимется до +26…+28 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью прогнозируют +8…+13 градусов, днем +26…+31 градус. В утренние часы местами туман, в дневные местами в предгорных районах дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду.

В последующие дни погода существенно измениться – в большинстве районах Алтайского края ожидаются дождь, гроза и ветер до 20 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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