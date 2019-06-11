2019-06-11T08:19:24+03:00
Общество

Стало известно, когда дадут горячую воду в барнаульском квартале «Лазурный»

Дарья САВЕНКО
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Горячую воду планируют дать вечером сегодняшнего дня.Горячую воду планируют дать вечером сегодняшнего дня.Фото: Дарья САВЕНКО
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Жители барнаульского квартала «Лазурный» пожаловались на отсутствие горячей воды.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вечером 10 июня специалисты обнаружили повреждение теплосети, из-за которого был затоплен проходной канал. Без горячей воды остались порядка 20 домов квартала «Лазурный».

- Управляющая организация преступила к ремонтным работам. Откачена вода, обнаружено место повреждения, идет подготовка к сварочным работам, - отметили в пресс-службе.

По информации управляющей компании ООО Коммунал-сервис, горячую воду планируют дать вечером 11 июня. Ситуация на контроле комитете по энергоресурсам и газификации города.

Отметим, что 17 июня начнутся испытания по контуру ТЭЦ-2. После этого, с 27 июня по 10 июля пройдет ремонт поврежденных участков. Таким образом, воды у потребителей по контуру ТЭЦ-2 не будет с 17 июня по 10 июля. За этот период энергетики обследуют порядка 500 км тепловых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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