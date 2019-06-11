2019-06-11T06:24:15+03:00
Общество

Стали известные результаты ЕГЭ по литературе и географии

Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае стали известны результаты государственных экзаменов по литературе и географии. Первый предмет в нашем регионе сдавали более 800 человек, второй – около 400.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства образования и науки, двое получили наивысший балл по литературе и один человек - по географии. Кстати, по географии 100 баллов в Алтайском крае не получали последние три года. На этот раз отличился выпускник школы №125 с углубленным изучением отдельных предметов Барнаула Антон Волочаев.

Не позднее 12 июня объявят результаты по профильной математике.

Персональные результаты участников ЕГЭ на территории Алтайского края доступны через Федеральный сервис ознакомления с результатами участников ЕГЭ, опубликованный на официальном портале ЕГЭ, и Региональный сервис просмотра индивидуальных результатов ГИА 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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