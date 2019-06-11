Современные 3D-кинозалы откроют в двух районах Алтайского края

СЕГОДНЯ 05:17 2019-06-11T05:17:17+03:00

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В Алтайском крае благодаря национальному проекту «Культура» откроют еще два современных 3D-кинозала.

Конкурс проводит Фонд кино. Его эксперты отбирают заявки населенных пунктов с численностью населения до 500 тысяч человек. От нашего региона в нем участвовали села Смоленское и Ключи.

- Их заявки победили и теперь на базе их многофункциональных культурных центров будут созданы современные кинозалы. На модернизацию каждого из них из федерального бюджета выделят около пяти миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Напомним, в период с 2015 по 2018 годы в Алтайском крае при поддержке Фонда кино появилось уже 12 современных кинозалов. В прошлом году они были созданы в семи территориях края – Алейске, Славгороде, Яровом, Заринске, райцентрах Завьялово, Родино и Романово.

ИСТОЧНИК KP.RU