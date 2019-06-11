2019-06-11T04:17:44+03:00
Спорт

Виктор Томенко сыграл в хоккей с Вячеславом Фетисовым

Анна СЕМИНА
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также депутаты Государственной Думы, в том числе Вячеслав Фетисов и члены правительства региона сыграли хоккейный матч в селе Бочкари.

Соперником команды политиков стали участники Ночной хоккейной лиги – местная команда «Бочкари 40+», сообщает «МК на Алтае». В этот раз без пяти минут профессионалы проиграли. Возможно, отчасти из-за того, что против них выступал сам Вячеслав Фетисов. Как бы там ни было, матч завершился со счетом 8:3 в пользу гостей.

- Наша задача сделать все возможное, чтобы у наших детей было как можно больше спортивных событий в жизни, чтобы они развивались сильными, здоровыми, целеустремленными, - сказал после матча Вячеслав Фетисов. Пользуясь случаем, он также поблагодарил руководство края и жителей села Бочкари за гостеприимство.

К слову, согласно Майским указам президента России к 2024 году доля граждан, ведущих здоровый образ жизни должна составлять 55%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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