«Жигули» врезались в трамвай около ТРЦ «Волна» в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-10T15:18:41+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и трамвая произошло вечером в понедельник, 10 июня, на пересечении улиц Малахова и Власихинская, около ТРЦ «Волна» в Барнауле.

Как рассказали очевидцы, автомобиль не уступил трамваю, который выезжал с кольца и врезался в него. Не исключено, что водитель «Жигулей» пытался проскочить перед едущим трамваем, но не успел. Оба транспортных средства получили повреждения.

Пострадал ли кто-то в ДТП – неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU