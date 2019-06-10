Чиновники, спортсмены и комментаторы «Матч ТВ» сразятся в футбол в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-10T15:02:48+03:00

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16 июня в спортивном комплексе «Темп» состоится футбольный турнир «Матч на Алтае», в котором примут участие представители правительства Алтайского края, спортивные журналисты Барнаула, известные спортсмены нашего региона и команда комментаторов телеканала «Матч ТВ».

В состав московской телевизионной делегации вошли известные телекомментаторы Денис Казанский, Сергей Кривохарченко, Роман Трушечкин, Артем Шмельков, Роман Скворцов, Михаил Моссаковский, Денис Левко и пресс-атташе ХК «Спартак» (Москва) Владимир Самохин.

Свое участие в футбольных баталиях подтвердил министр спорта Алтайского Алексей Перфильев. Также на турнире выступят команды спортивных журналистов Барнаула и известных барнаульских спортсменов – в их составе дзюдоист Иван Нифонтов, тхэквондист Альберт Гаун, лыжник Виталий Денисов и другие.

Праздник начнется в 15:00. Для болельщиков будет организована развлекательная программа: розыгрыш подарков, игровые зоны, соревнование по футбольным дартсу и бильярду, фото и автограф-сессия комментаторов «Матч ТВ». Начало турнира – в 17:00.

Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU