На Алтае пьяный муж табуреткой забил жену

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-10T13:13:04+03:00

Муж забил жену табуретом, битой, а также руками и ногами Фото: Анна СЕМИНА

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В Алтайском крае под суд пойдет 28-летний мужчина, который в порыве пьяного гнева забил собственную жену.

Инцидент произошел в ночь на 2 июня в одном из домов города Заринска.

- В тот день между супругами произошла ссора. Используя малозначительный повод, 28-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать свою жену. Он бил ее руками, ногами и всем, что попадется под руку: табурет и самодельная бита, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Бил он ее, можно сказать, куда придется – по телу, по голове… В результате женщина получила множественные травмы от которых скончалась.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемый заключен под стражу. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU