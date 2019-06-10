До +30 градусов: в одном из районов Алтайского края объявили ЧС

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-10T13:06:36+03:00

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Высокую пожароопасность – пятый класс горимости – объявили в Волчихинском районе Алтайского края с 11 по 13 июня.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в связи с такой ситуацией высока вероятность возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и степными пожарами. Спасатели просят тщательно тушить окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их, ведь именно они становятся причинами крупных пожаров.

Отметим, что предстоящей ночью по Алтайскому краю местами ожидаются небольшой и умеренный дождь, гроза, град, в утренние часы местами туман. Ночью столбик термометра покажет +7…+12 градусов, а днем +23…+28 градусов. Без осадков, в утренние часы местами туман, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. В последующие дни такой характер погоды сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU