Неизвестный расстрелял автомобиль в Барнауле
Неприятный инцидент произошел в Барнауле днем 10 июня – неизвестный стрелял в припаркованный автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
- Участница нашего сообщества Елена сообщает, что по адресу Шумакова, 44 неизвестный стрелял по припаркованному автомобилю. По ее мнению, стреляли из пневматического оружия или с воздушки, - написали в одном из пабликов города.
По фотографиям видно, что у машины разбито боковое стекло. К счастью, никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства инцидента.
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ИСТОЧНИК KP.RU