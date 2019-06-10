2019-06-10T14:39:05+03:00
Происшествия

Неизвестный расстрелял автомобиль в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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У машины разбито боковое стекло.У машины разбито боковое стекло.
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Неприятный инцидент произошел в Барнауле днем 10 июня – неизвестный стрелял в припаркованный автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Участница нашего сообщества Елена сообщает, что по адресу Шумакова, 44 неизвестный стрелял по припаркованному автомобилю. По ее мнению, стреляли из пневматического оружия или с воздушки, - написали в одном из пабликов города.

По фотографиям видно, что у машины разбито боковое стекло. К счастью, никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства инцидента.

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12-летний мальчик находился на улице - возле левой задней части автомобиля, там, куда и пришелся удар. От полученных травм он скончался на месте (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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