В Бийске откроют первый православный центр помощи матерям

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-10T12:04:03+03:00

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В Бийске по инициативе Патриарха Кирилла откроют православный кризисный центр для женщин.

Как сообщили в Бийской епархии, в центре будут оказывать психологическую помощь матерям, отказавшимся от аборта. Также там помогут женщинам с новорожденными детьми, у которых нет собственного жилья. Аналогичного православного центра в Алтайском крае нет.

Располагаться цент будет в здании по адресу: Краснооктябрьская, 146. Его Бийской епархии в безвозмездное пользование отдала администрация города. Правда там предстоит ремонт - требуется заменить строительные узлы, кровлю, вставить новые окна, починить стены и потолок, приобрести котел и батареи, доработать водоснабжение и канализацию.

Реконструкция здания начнется 15 июня, принять участие в ремонте приглашают всех желающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU