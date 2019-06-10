В Барнауле трамваи №7 и №10 изменят движение, а №2 – закроют
В Барнауле участок улицы Попова перекроют для трамваев на время ремонта тепловых сетей.
Как рассказали в городской администрации, работы будут проводиться в районе остановки «Спортивный клуб Темп». Участок улицы Попова от улицы Антона Петрова до улицы Власихинской перекроют для трамваев с 19:00 14 июня до 22:00 16 июня.
Движение трамваев по маршрутам будет организованно следующим образом:
– маршрут №2 будет закрыт.
– маршрут №7: Депо №3 – улица Малахова – улица Антона Петрова, далее по маршруту до остановки «Кордон».
– маршрут №10: станция «Пивзавод» – улица Власихинская – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Малахова – улица Власихинская – станция «Пивзавод».
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ИСТОЧНИК KP.RU