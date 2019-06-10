Погода на 11 июня 2019 года в Барнауле: дождь и +25 градусов

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-10T11:15:16+03:00

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Во вторник, 11 июня 2019 года, в Барнауле ожидается солнечная погода.

По данным синоптиков, в ночь на вторник в краевой столице пройдет дождь и гроза. Столбик термометра покажет +9…+11 градусов, а днем воздух прогреется до +23…+25 градусов, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

Предстоящей ночью по Алтайскому краю местами небольшой и умеренный дождь, гроза, град, в утренние часы местами туман. Ночью столбик термометра покажет +7…+12 градусов, а днем +23…+28 градусов. Без осадков, в утренние часы местами туман, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Такой же характер погоды сохранится и 12 июня, а вот 13 июня дождь ожидается в большинстве районах Алтайского края, в том числе и в Барнауле. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, но будет также тепло - до +30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU