Алтайский ансамбль «Огоньки» выступит в Японии

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-10T09:35:28+03:00

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Ансамбль русского танца «Огоньки» из Алтайского края выступит в Японии.

Со 2 по 12 августа в городе Хакодате пройдет Международный фестиваль музыки и танца, на который коллектив Государственной филармонии Алтайского края получил официальное приглашение. Каждый из участников должен будет представить полноценную часовую программу.

- «Огоньки» везут в Японию восемь балетных пар и семь музыкантов - инструментальную группу. Ансамбль готовится представить танцы из золотого фонда коллектива: «Русская», «Сударушка», «Сибирская плясовая», «Колокольчики серебряные», «Танец с бубнами», «Форсун» и другие, - сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Стоит отметить, что город Хакодате для барнаульцев интересен вдвойне, так как в конце XVIII века именно туда прибыл российский посол Адам Лаксман, родившийся в Барнауле.

- Наш земляк первым в истории России представлял государство в Стране восходящего солнца, - отмечают в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU